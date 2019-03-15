15 Mart 2019, Cuma

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleninin dışında üst turdaki olası rakipler de belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan'da, rövanşlar karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.

ÇEYREK FİNAL

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

YARI FİNAL

Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)

Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)

Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)

Uğur Karakullukçu: "Yarı finale heyecan bırakan bir kura çekimi oldu"

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