15 Mart 2019, Cuma
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ÇEYREK FİNAL
YARI FİNAL
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde belirlendi. Kura çekimi sonrasında çeyrek final eşleşmeleninin dışında üst turdaki olası rakipler de belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 9-10 Nisan'da, rövanşlar karşılaşmaları ise 16-17 Nisan'da oynanacak.
ÇEYREK FİNAL
Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
Tottenham (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
YARI FİNAL
Tottenham (İngiltere)-Manchester City (İngiltere)
Ajax (Hollanda) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz)
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