Juventus 3-0 Atletico Madrid | MAÇ SONUCU

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, ilk maçta 2-0 yenildiği Atletico Madrid'i evinde Cristiano Ronaldo'nun hat-trick'i ile 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Juventus, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybettiği Atletico Madrid'i Cristiano Ronaldo'nun golleri ile 3-0 mağlup etti.

Cristiano Ronaldo, bugün yaptığı hat-trick ile birlikte Atletico Madrid'e karşı toplamda 25. golünü kaydetti. Ronaldo, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde son hat-trick'ini de Atletico Madrid'e karşı yapmıştı.

Cristiano Ronaldo, bu 3 gol ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 8 hat-trick'e ulaştı.

JUVENTUS - ATLETICO MADRID KARŞILAŞMASI 11'LERİ!

Juventus XI: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Emre Can, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Atletico Madrid XI: Oblak, Arias, Gimenez, Godin, Juanfran, Koke, Rodrigo, Saul, Lemar, Morata, Griezmann







SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Ev sahibi ekipte Alex Sandro cezası nedeniyle takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Kalbinde sorun tespit edilen Khedira'nın yanı sıra, sakatlıkları bulunan Barzagli, De Sciglio ve Douglas Costa bu maçta oynamayacak isimler.

Atletico'da ise Diego Costa ve Partey cezalı. Hernandez ve Filipe Luis ise sakatlıkları nedeniyle formalarından uzak kalacaklar.







MANCHESTER CITY GOL OLDU YAĞDI



UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gecenin diğer mücadelesinde ise Manchester City fırtınası esti. İlk maçta deplasmanda Schalke'yi 2-3 mağlup eden Manchester ekibi, kendi sahasında resital sundu. Sergio Aguero (2), Leroy Sane, Sterling, Bernardo Silva, Foden ve Gabriel Jesus'un golleriyle Schalke'yi bozguna uğratan Guardiola'nın öğrencileri çeyrek finaldeki rakibini beklemeye başladı.

İLK YARIDAN 3-0

İlk yarım saatte eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Manchester City, 35.dakikada Sergio Aguero'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra rüzgarı iyice arkasına alan mavi-beyazlılarda dakikalar 38'i gösterirken Aguero bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

İlk yarının bitimine az bir süre kala 42.dakikada Leroy Sane topla buluştu. Sol çaprazdan yerden düzgün bir vuruşla kaleci Fahrmann'ı mağlup ederek durumu 3-0'a getirdi.







GOL SAĞANAĞI İKİNCİ YARI DA DURMADI

Maçın ikinci yarısına da çok hızlı başlayan Manchester City, 56.dakikada Sterling'in attığı golle maçta 4-0'lık üstünlüğü yakaladı.

71.dakikada Bernardo Silva ile durumu 5-0'a getiren mavi beyazlılar, 78'de Foden ve 84'te Gabriel Jesus'un golleriyle Schalke 04'ü sahadan silerek maçtan 7-0 galip ayrıldı.



