05 Mart 2019, Salı

ŞAMPİYONLAR LİGİ

Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...

Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Eksik oyuncular, yayın bilgileri...
ŞAMPİYONLAR LİGİ
Giriş Tarihi: 05.03.2019

 Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Ajax'ı konuk ediyor. Deplasmanda 2-1'le elde ettiği avantajlı skoru tura çevirmek isteyen Real Madrid taraftarlarına karşısında alınan mağlubiyetleri unutturmak için sahada olacak. Peki, heyecan seviyesi yüksek geçmesi beklenen Real maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? Detaylar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu rövanş maçlarıyla devam ediyor. 'nin son şampiyonu , ilk maçta 2-1 yendiği Ajax'ı ağırlıyor. ile 'da dört gün içerisinde oynadığı iki maçı da kaybeden ve bu maçlarda gol dahi atamayan İspanyol devi, bir kez daha umutlarını Şampiyonlar Ligi'ne bağlamış durumda. Kötü bir dönemden geçen Real Madrid, Ajax'ı devirerek Devler Ligi'nde son sekize kalmak ve bir final yürüyüşü daha yapmak istiyor. Real, son beş Şampiyonlar Ligi sezonunun dördünde şampiyonluğa ulaştı.

Real Madrid Ajax maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Santiago Bernabeu'da oynanacak müsabaka TSİ 23:00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden canlı izleyebilmek için beIN Connect üyesi olmanız gerekiyor.

EKSİK OYUNCULAR...

Ev sahibi ekipte cezası nedeniyle sahada olamayacak. Llorente takım arkadaşlarını yalnız bırakacak diğer isim.

Konuk ekipte Bonde sakatlığı nedeniyle yok. Blind, De Ligt, Mazraoui, Tagliafico, Van de Beek ve Ziyech kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecekler.

MUHTEMEL 11'LER:

Real Madrid: Courtois, Reguilón, Varane, Nacho, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Vázquez, Benzema, Vinícius

Ajax: Onana, Tagliafico, Blind, De Ligt, Mazraoui, De Jong, Van de Beek, Schöne, Neres, Tadic, Ziyech

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