    24 Ekim 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Cengiz Ünder attı Roma rahat kazandı

    Cengiz Ünder attı Roma rahat kazandı
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 24.10.2018 Giriş Tarihi: 24.10.2018

    Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında günün maçları sona erdi.

    Milli oyuncu 'in formasını giydiği Roma, G Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında kendi sahasında 'nın takımını 3-0 yendi. Cengiz Ünder, 50'nci dakikada takımının 3'üncü golünü kaydetti.

    Günün maçında ise , H Grubu üçüncü karşılaşmasında deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın tek golü 17'nci dakikada Paulo Dybala'dan geldi. Dybala, Manchester United deplasmanında attığı gol ile Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ikinci maçında 4'üncü golüne imza attı. Arjantinli yıldız ayrıca bu sezon toplamda 10'uncu golünü kaydetti.

    Juventus'un yıldız oyuncusu ise 5 Mart 2013'te oynanan Manchester United - karşılaşmasından sonra ilk kez eski kulübüne 'da rakip oldu. İngiliz taraftarlar Ronaldo'ya yoğun sevgi gösterilerinde bulundu.

    Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları şu şekilde:

    - E Grubu -
    AEK Atina - : 0-2
    Ajax - : 1-0

    - F Grubu -
    Hoffenheim - : 3-3
    - : 0-3

    - G Grubu -
    Real Madrid - : 2-1
    Roma - CSKA Moskova: 3-0

    - H Grubu -
    Young Boys - : 1-1
    Manchester United - Juventus: 0-1

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