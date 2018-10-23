    23 Ekim 2018, Salı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    B. Münih, AEK'yı deplasmanda devirdi

    B. Münih, AEKyı deplasmanda devirdi
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 2 karşılaşma tamamlandı.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası, - ve - maçlarıyla başladı.

    E Grubu'nda temsilcisi Bayern Münih, 'da konuk olduğu AEK karşısında 2-0 galip geldi. Bayern Münih'in gollerini 61. dakikada ve 63. dakikada attı. Münih ekibinin 7 puana ulaştığı grupta, AEK henüz puan elde edemedi.

    Günün diğer maçında 'nin Young Boys takımı ile ekibi Valencia 1-1 berabere kaldı. Valencia'nın golünü 26. dakikada Michy Batshuayi, ev sahibi Young Boys'un golünü 55. dakikada penaltıdan Guillaume Hoarau kaydetti. Bu sonucun ardından H Grubu'nda Valencia 2, Young Boys bir puana çıktı.

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