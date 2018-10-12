    12 Ekim 2018, Cuma

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Şampiyonlar Ligi maçına soruşturma! Şike...

    Şampiyonlar Ligi maçına soruşturma! Şike...
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018

    L'Equipe'in haberin göre, Fransız yetkililer Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Kızılyıldız maçında yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.

    Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maç, UEFA'nın soruşturmasına takıldı.

    6-1 biten maçta Kızılyıldız'ın bir yöneticisinin 5 farkla yenilgiye 5 milyon eurodeğerinde bahis yaptığı ortaya çıktı.

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    Kendi takımına 5 farklı yenilir diyen yönetici hakkında UEFA'nın derhal soruşturma açtığı kaydedildi.

    6-1 biten maçın ilk yarısını PSG 4-0 önde kapatmış, Fransız ekibine 5 farklı galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Neymar kaydetmişti.

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