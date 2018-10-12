12 Ekim 2018, Cuma
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Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maç, UEFA'nın şike soruşturmasına takıldı.
Şampiyonlar Ligi maçına soruşturma! Şike...
Güncelleme Tarihi: 12.10.2018 Giriş Tarihi: 12.10.2018
L'Equipe'in haberin göre, Fransız yetkililer Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Kızılyıldız maçında şike yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maç, UEFA'nın şike soruşturmasına takıldı.
6-1 biten maçta Kızılyıldız'ın bir yöneticisinin 5 farkla yenilgiye 5 milyon eurodeğerinde bahis yaptığı ortaya çıktı.
KENDİ TAKIMLARI İÇİN 5 FARK YER BAHSİ YAPTILAR
Kendi takımına 5 farklı yenilir diyen yönetici hakkında UEFA'nın derhal soruşturma açtığı kaydedildi.
6-1 biten maçın ilk yarısını PSG 4-0 önde kapatmış, Fransız ekibine 5 farklı galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Neymar kaydetmişti.
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