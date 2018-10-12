Şampiyonlar Ligi maçına soruşturma! Şike...

L'Equipe'in haberin göre, Fransız yetkililer Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG-Kızılyıldız maçında şike yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlattı.

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Kızılyıldız'ı 6-1 yendiği maç, UEFA'nın şike soruşturmasına takıldı.



6-1 biten maçta Kızılyıldız'ın bir yöneticisinin 5 farkla yenilgiye 5 milyon eurodeğerinde bahis yaptığı ortaya çıktı.



KENDİ TAKIMLARI İÇİN 5 FARK YER BAHSİ YAPTILAR



Kendi takımına 5 farklı yenilir diyen yönetici hakkında UEFA'nın derhal soruşturma açtığı kaydedildi.



6-1 biten maçın ilk yarısını PSG 4-0 önde kapatmış, Fransız ekibine 5 farklı galibiyeti getiren golü ise 81. dakikada Neymar kaydetmişti.