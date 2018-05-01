Şampiyonlar Liginde rövanş heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde finale kalacak takımlar bugün ve yarın oynanacak maçlarla belli oluyor.

Real Madrid, 2-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında, bu akşam saat 21:45'te Bayern Münih'i ağırlayacak. İlk karşılaşmayı 5-2 kaybeden Roma, 2 Mayıs Çarşamba günü seyircisi önünde Liverpool'a karşı tur atlamaya çalışacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları 21:45'te başlayacak.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, bugün ve yarın TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.



İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.



Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.



UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.