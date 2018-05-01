;
    01 Mayıs 2018, Salı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı

    Şampiyonlar Liginde rövanş heyecanı
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Giriş Tarihi: 01.05.2018

    Şampiyonlar Ligi'nde finale kalacak takımlar bugün ve yarın oynanacak maçlarla belli oluyor.

    Real Madrid, 2-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında, bu akşam saat 21:45'te Bayern Münih'i ağırlayacak. İlk karşılaşmayı 5-2 kaybeden Roma, 2 Mayıs Çarşamba günü seyircisi önünde Liverpool'a karşı tur atlamaya çalışacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları 21:45'te başlayacak.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, bugün ve yarın TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.

    İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münih takımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

    Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.

    UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ
    Cüneyt Çakıra dev maç! Cüneyt Çakır'a dev maç!
    Madrid, Münih deplasmanından mutlu döndü Madrid, Münih deplasmanından mutlu döndü
    Bayern Münih-Real Madrid Bayern Münih-Real Madrid
    BİZE ULAŞIN