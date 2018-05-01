Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde rövanş zamanı... Real Madrid, 2-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçının rövanşında, Bayern Münih'i ağırlayacak. Peki, Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçları bugün başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında finale yükselen takımlar, bugün ve 2 Mayıs Çarşamba günü TSİ 21.45'te oynanacak rövanşların ardından belli olacak.
İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Almanya'nın Bayern Münihtakımını Santiago Bernabeu Stadı'nda konuk edecek. Müsabakayı, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan kulübü Roma ise deplasmanda 5-2 yenildiği İngiliz ekibi Liverpool'a karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda tur arayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 26 Mayıs'ta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılacak.
REAL MADRİD BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam saat 21.45'te Santiago Bernabeu Stadı'nda yapılacak. Maçı Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
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