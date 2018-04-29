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    29 Nisan 2018, Pazar

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Cüneyt Çakır'a dev maç!

    Cüneyt Çakıra dev maç!
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    FIFA kokartlı hakemlerimnizden Cüneyt Çakır, Real Madrid ile Bayern Münih arasında oynanacak karşılaşmada düdük çalacak.

    UEFA'dan Cüneyt Çakır'a bir önemli görev daha geldi. FIFA kokartlı hakem, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs Salı günü Santiago Bernabeu'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final müsabakasını yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak.

    Allianz Arena'da oynanan turun ilk maçında gülen taraf 2-1'lik skorla Madrid ekibi olmuştu.

    5. yarı finaline çıkacak

    Tecrübeli hakem, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı final yönetecek. Çakır, bu mücadeleyle birlikte Devler Ligi'nde son 4 sezonda 1'i final olmak üzere 4 yarı final yönetmiş olacak.


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