Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oluyor

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor
Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak.
Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
Yarın:
Roma (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-4)
Manchester City (İngiltere) - Liverpool (İngiltere) (0-3)
11 Nisan Çarşamba:
Bayern Münih (Almanya) - Sevilla (İspanya) (2-1)
Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) (3-0)
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