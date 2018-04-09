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    09 Nisan 2018, Pazartesi

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

    Şampiyonlar Liginde yarı finalistler belli oluyor
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 09.04.2018 Giriş Tarihi: 09.04.2018

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, yarın ve 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

    Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

    Yarın:

    Roma (İtalya) - Barcelona (İspanya) (1-4)

    Manchester City (İngiltere) - Liverpool (İngiltere) (0-3)

    11 Nisan Çarşamba:

    Bayern Münih (Almanya) - Sevilla (İspanya) (2-1)

    Real Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya) (3-0)

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