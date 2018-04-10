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    10 Nisan 2018, Salı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Şampiyonlar Ligi'nde Roma ve Liverpool yarı finalde!

    Ş.Liginde Roma ve Liverpool yarı finalde!
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 Giriş Tarihi: 10.04.2018

    Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçlarında Manchester City'yi deplasmanda 2-1 yenen ve Barcelona'yı sahasında 3-0 yenen yarı finale yükseldi.

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Manchester City'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Liverpool yarı finale çıktı.

    Karşılaşmada ilk gol 2. dakikada Gabriel Jesus'dan geldi ve Manchester City 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Liverpool 56. dakikada ile skoru eşitlerken, 77. dakikada ise Roberto Firmino'nun golü ile öne geçti. Mücadele 2-1 Liverpool'un üstünlüğü ile sona erdi.
    İlk maçta Manchester City'i sahasında 3-0 mağlup eden Liverpool, deplasmanda da 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

    ROMA'DAN TARİHİ ZAFER

    UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında , kendi sahasında Barcelona'yı konuk etti. İtalyan temsilcisi 4-1'lik mağlubiyetin rövanşında Katalan rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

    Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada gol perdesini Edin Dzeko açtı. Bosnalı oyuncu 6'ncı dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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    Roma, 58'inci dakikada Daniele De Rossi'nin penaltıdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkarttı. 73'üncü dakikada Patrik Schick'in yerine oyuna dahil olan 'in, 82'nci dakikada kullandığı köşe vuruşunda düzgün bir kafa vuruşu yapan Kostas Manolas, farkı 3'e çıkarttı ve tur için gereken skoru takımına sağladı. Mücadelenin kalan bölümünde Barcelona baskısını artırsa da yakaladığı gol fırsatlarından yararlanamadı ve Roma sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

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