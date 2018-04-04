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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Barcelona, Roma'ya şans tanımadı

    Barcelona, Romaya şans tanımadı
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    çeyrek final ilk maçında , sahasında ’yı 4-1 mağlup etti.

    İspanyol devi , Camp Nou'da İtalyan ekibi 'yı konuk etti. Barcelona, Rossi'nin 38. dakikada kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi ekip, rakibi karşısında etkisini daha da artırdı. 55. dakikada Kostas Manolas'ın kendi kalesine attığı golle Barcelona farkı 2'ye çıkardı. 59. dakikada Gerard Pique skoru 3-0 getirdi. Roma 80. dakikada Dzeko'nun golüyle farkı yeniden 2'ye indirse de 87. dakikada Suarez maçın skorunu belirledi. 4-1

    Öte yandan Roma'da forma giyen , sakatlığından dolayı mücadele forma giyemedi.

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