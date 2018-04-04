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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    ŞAMPİYONLAR LİGİ

    Liverpool, Manchester City'yi rahat geçti

    Liverpool, Manchester Cityyi rahat geçti
    ŞAMPİYONLAR LİGİ
    Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 Giriş Tarihi: 04.04.2018

    çeyrek final ilk maçında , ’yi 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

    Anfield Stadyumu'nda iki İngiliz ekibi ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya çok etkili başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Mohamed Salah ile 1-0 öne geçti. Manchester City bu golün şokunu atlatamadan 20. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain farkı 2'ye çıkardı.

    31. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla da Liverpool soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca Liverpool sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.

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