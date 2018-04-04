Liverpool, Manchester Cityyi rahat geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool, Manchester City’yi 3-0 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj yakaladı.

Anfield Stadyumu'nda iki İngiliz ekibi Liverpool ile Manchester City karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya çok etkili başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Mohamed Salah ile 1-0 öne geçti. Manchester City bu golün şokunu atlatamadan 20. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain farkı 2'ye çıkardı.

31. dakikada Sadio Mane'nin fileleri havalandırmasıyla da Liverpool soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarında gol sesi çıkmayınca Liverpool sahadan 3-0 galip ayrıldı ve tur için avantajı kaptı.