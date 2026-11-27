Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kasımpaşa karşısında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından oyuncularını ve taraftarları tebrik etti. Rakiplerinin ligin güçlü ekiplerinden biri olduğunu vurgulayan Uçar, son 4 haftada topladıkları 10 puanın önemine dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, iyi bir takımı yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın ligin en iyi takımlarından birisi olduğunu ifade ederek "23 puan toplamış, 5. sırada. Fiziksel parametrelerde ligin en iyi takımlarından biri. Galatasaray'la beraber tek mağlubiyeti olan bir takımdı. Buraya gelmeden önce 12 gol yiyen bir takımdı." dedi.

Maçın zor geçeceğini öngördüklerini dile getiren Uçar, "Maçın çok zor geçeceğini net bir hafta boyunca oyuncularımızla çalıştık. Bunu da maç öncesinde de ifade etmiştim. Öyle de geçti. Çok zor geçti. Bence hikayesi olan bir maç. Yani kazanamasaydık, belki emeğimize yazık olacak bir maçtı." diye konuştu.

"GERİYE DÜŞMEK BENCE ÇOK ZOR BİR DURUMDU"

İkinci yarının başında kalelerinde gördükleri golle maçta geriye düştüklerini hatırlatan Uçar, şöyle devam etti:

"Kasımpaşa gibi takımlara karşı yaşayabileceğin en kötü senaryolardan birisi. Özellikle deplasmanda bizimle beraber en çok puan almış Kasımpaşa'ya karşı geriye düşmek bence çok zor bir durumdu ama ondan sonraki bölümde belki 5 dakika sonra bir korner organizasyonunda Ali'nin topu direkten döndü. Biraz daha yüklenmeye çalıştık ama iyi de savunma yapan bir takım. Çok da net üretemedik."

Uçar, Erzurumspor FK'nin ardından sahalarında Kasımpaşa'yı da yenerek ikinci galibiyetlerini aldıklarını ifade ederek "Bugün itibarıyla çok mutluyuz. Oyuna giren, girmeyen, inanılmaz sinerji yapan, vazgeçmeyen, geriye düşsek de vazgeçmeyen, Erzurum sonrası ikinci defa evimizde kazanmamıza vesile olan bütün oyuncularımı canıgönülden kutluyorum. Harika bir taraftar vardı. Onu da net söyleyeyim. Yani özellikle oyunun son bölümlerinde bizi çok ittiler. 2-2'yi geçtikten sonra onları da canıgönülden tebrik ediyorum. Bugün itibarıyla evlerine mutlu gönderebildik." diye konuştu.

Uçar, son 4 haftada topladıkları 10 puanın önemli olduğunu vurgulayarak "Çok samimi konuşmak gerekirse karşımızda çok tehlikeli bir takım vardı. Fiziksel anlamda ligin en iyi takımlarından biri, kazandığımız için çok mutluyum. Ekibimi, oyuncularımı tebrik ediyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bugün destek veren taraftarımız harikaydı. İnşallah biz onları mutlu etmeye devam edeceğiz, amacımız bu." ifadelerini kullandı.

Kaleci tercihi ve Fofana'nın sakatlığına değinen Uçar, "Kaleden alınma süreci gibi değerlendirmeyelim. İlk 6 haftayı çok iyi geçirdi. Biz o bölümde 10 puan aldık ama Fofana yazın bir Dünya Kupası oynadı. Geldi, az tatil yaptı. Kamplar sonrası lig psikolojik kolay değil. Çok yıpranmıştı, çok yorulmuştu. Son maçlardaki biraz düşüklük olunca Zafer Görgen de bizim için çok değerli bir kaleci. Geçen sene 21 maç oynayan bir kaleci. Biz orada öyle bir karar aldık. Fofana son gittiği milli maçtan sonra bir korner pozisyonunda üzerine basılması sonucu ayak bileğinde ciddi bir delik oluştu. Dikiş vardı, hala tedavisi devam ediyor." şeklinde konuştu.