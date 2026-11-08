Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, Erzurumspor FK'yı ağırlayacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Ligde geride kalan dört randevuda iki takım da birer kez kazanırken iki maçta eşitlik bozulmadı.

Çaykur Rizespor - Erzurumspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta karşılaşmaları sürüyor. Çaykur Rizespor, haftanın önemli mücadelelerinden birinde Erzurumspor FK'yı sahasında konuk edecek. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşmada iki ekip de üç puan için mücadele edecek. Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Çaykur Rizespor, taraftarı önünde kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı amaçlıyor. Erzurumspor FK ise deplasmanda alacağı puanlarla ligdeki konumunu güçlendirmek istiyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ GÜN?

Karşılaşma 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

RİZESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele saat 13.30'da başlayacak.

RİZESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

RİZESPOR İLE ERZURUMSPOR DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım ligde daha önce dört kez karşılaştı. Bu maçlarda taraflar birer galibiyet aldı, iki mücadele beraberlikle sonuçlandı.