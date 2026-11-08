Çaykur Rizespor evinde Erzurumspor FK'yı mağlup etti! İşte maçın özeti

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Erzurumspor FK'yı ağırladı. Çekişmeli mücadeleyi 2-1 kazanan Karadeniz ekibi, ligde bu sezon ilk kez sahasında galip geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında sahasında Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 31'inci ve 66'ncı dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 37'nci dakikada Ibrahim Diabate'den geldi.



BU SEZON İLK KEZ!



Bu karşılaşmayla birlikte Çaykur Rizespor ligde 14 puana yükseldi. Bunun yanı sıra Karadeniz temsilcisi bu sezon evinde ilk kez kazanmış oldu. Erzurumspor FK ise aldığı yenilgi sonrası 14 puanda kaldı.



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Amed SK'ya konuk olacak. Erzurumspor FK ise sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN NOTLAR:



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ali Can Alp, Mücahid Adem Çelebi



Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Attila Mocsi, Siaka Bakayoko, Zakaria Ariss, Moustapha Diakite (Taylan Antalyalı dk. 62), Adedire Mebude (Tayyip Talha Sanuç dk. 87) Ibrahim Olawoyin, Qazim Laçi (Varesanovic dk .87), Ahmed Kutucu (Emrecan Bulut dk. 62), Ali Sowe (Mustafa Tosun dk. 90+1)



Yedekler: Umut Erdem, Taha Şahin, Emirhan Yılmaz, Fofana, Doicaru



Teknik Direktör: Recep Uçar



Erzurumspor: Ertuğrul Taşkıran, Festy Ebosele (Mustafa Fettahoğlu dk. 76), Orhan Ovacıklı, Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Guram Giorbelidze (Mustafa Yumlu dk. 90), Brandon Baiye, Elisha Owusu (Sefa Akgün dk. 90), Gyrano Kerk (Eren Tozlu dk. 76), Miguel Cardoso (Rodrguez dk. 76), İbrahim Diabate



Yedekler: Yakup Kırtay, Cengizhan Bayrak, Matija Orbanic, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzade



Teknik Sorumlu: Suat Maden



Goller: Ali Sowe (dk. 31, dk. 66) (Çaykur Rizespor), Diabate (dk. 37) (Erzurumspor FK)



Sarı kartlar: Gyrano Kerk, Miguel Cardoso, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)