Çaykur Rizespor, Can Bozdoğan'ı renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı transfer ettiğini duyurdu.

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Bozdoğan ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada "Geçen sezon Hollanda'nın Utrecht takımıyla Eredivisie'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Can Bozdoğan, kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başarılı oyuncu, Almanya Genç Milli Takımlarında da 18 kez forma şansı bulmuştu. Çaykur Rizespor ailesine katılan Can Bozdoğan'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.