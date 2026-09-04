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Çaykur Rizespor, Can Bozdoğan'ı renklerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Can Bozdoğan'ı transfer ettiğini duyurdu.

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Çaykur Rizespor, Can Bozdoğan'ı renklerine bağladı

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Bozdoğan ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamada "Geçen sezon Hollanda'nın Utrecht takımıyla Eredivisie'de 18, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maça çıkan Can Bozdoğan, kendini yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Başarılı oyuncu, Almanya Genç Milli Takımlarında da 18 kez forma şansı bulmuştu. Çaykur Rizespor ailesine katılan Can Bozdoğan'a 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

#Çaykur Rizespor #Utrecht #UEFA Avrupa Ligi #Trendyol Süper Lig
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