CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Çaykur Rizespor, İtalyan Borrelli'yi kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya Serie A kulüplerinden Cagliari'de forma giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borrelli'nin bonservisini kiraladığını duyurdu.

Giriş Tarihi:
Çaykur Rizespor, İtalyan Borrelli'yi kadrosuna kattı

Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Borrelli ve kulübü Cagliari Calcio ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Oyuncuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Gennaro Borrelli'ye Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

#Çaykur Rizespor #Cagliari #Trendyol Süper Lig #İtalya Serie A
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
İşte Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı bilgileri!
Sonraki Haber
İşte Gaziantep FK-Çaykur Rizespor maçı bilgileri!