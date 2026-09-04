Çaykur Rizespor, İtalyan Borrelli'yi kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İtalya Serie A kulüplerinden Cagliari'de forma giyen 26 yaşındaki santrafor Gennaro Borrelli'nin bonservisini kiraladığını duyurdu.
Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, Borrelli ve kulübü Cagliari Calcio ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Oyuncuyla 1 sezonluk sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Gennaro Borrelli'ye Çaykur Rizespor ailesine 'hoş geldin' diyor, yeşil-mavili formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.