Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Çaykur Rizespor'un Ali Sowe ile bulduğu gole önce ofsayt, sonra gol ve tekrarında yeniden ofsayt kararı çıktı. İşte o pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor ile Adana Demirspor , Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Karadeniz ekibinin 17. dakikada Ali Sowe ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Mücadelenin 19. dakikasında VAR incelemesi sonrası gol kararı verildi.

21. dakikadaysa santra yapılmadan önce VAR bir kez daha devreye girerek ofsayt kararı verdi.

TEKNİK ARIZA YAŞANDI

Yayıncı kuruluş ise VAR sisteminde teknik bir sorun olduğunu açıkladı.

İŞTE O POZİSYON:

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.