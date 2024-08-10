Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da yeni transferler tanıtıldı.

Beşiktaş'tan Amir Hadziahmetovic, Emre Can Bulut, Kırklarelispor'dan Efe Geçim, Ankaragücü'nden Ali Sowe, Rakow Częstochowa'dan Papanikolaou, Sarejevo takımından Muhammed Buljubasic ile yeni sözleşme imzaladığı deneyimli file bekçisi Gökhan Akkan için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı İbrahim Turgut ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Yeni transferleri tanıtan Başkan Turgut, yeni sezonla ilgili birlik beraberlik vurgusunda bulunarak, "Sezona başlarken başardıklarımız, başaramadıklarımız var ama tek yumruk olma isteğimizden hiç ayrılmadık. Rizeliler ve Rizespor'u sevenler ortak noktada buluştuk. Birlik ve beraberliğimiz perçinleşerek artacaktır" dedi.

'AVRUPA'YA GİDECEĞİMİZE İNANIYORUZ'

Pazartesi günü evinde oynayacakları Başakşehir maçı ile ilgili konuşan Başkan Turgut, "Başakşehir önemli bir kulübümüz. Bizim de önemsediğimiz bir rakibimiz. Hangi takım olursa olsun Rizespor her maça kazanma ve galip gelme fikriyle çıkıyor. İnşallah geçen sene yakalayamadığımız Avrupa şansını bu sene daha çok çalışarak, yapamadığımız eksiklerimizi tamamlayarak, daha doğru işler yaparak, daha başarılı olarak Avrupa'ya gideceğimize inanıyoruz. Transfer süreci çok titizlikle, çok geniş kadroyla ve çok emek vererek çalıştığımız bir konu. Biz bu konuları böyle çok dillendirmiyoruz. Çok aleni açığa vurmuyoruz ki işin büyüsü ve doğası gereği öyle olması gerekiyor. Biz Rizespor için gönlümüz ister ki dünyadaki en iyi oyuncuları getirelim. İmkanlarımız, durumumuz, şehrimiz ve olanaklarımız çerçevesinde en iyi transferleri yapmaya çalışıyoruz. Rizespor çünkü hepimizin aşkı, sevdası, tutkusu, hissidir. Rizespor'u sevenler, Rizespor'u bizim gibi, sizler gibi böylesine gönülden sevenler bunu hisseder. Rizespor için en iyisi neyse bunu yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA STANDARTLARINDA BİR SAHAMIZ OLDU'

Stadın doldurulmasını isteyen Başkan Turgut, "Şu anda Avrupa stantlarında en üst seviyede olması gereken standartlara geldi zeminimiz. Drenajıyla, çimiyle hepsi yenilendi. Avrupa standartlarında bir sahamız oldu. Burası taraftarıyla, yönetimiyle, futbolcusuyla bir aile. Bu tip günlerde beraber olması lazım. O heyecan, o coşkuyu yüreklerimizin beraber atması lazım. İnşallah çok iyi başlarsak sezon sonunda geçen sene hedefleyip yapamadığımız Avrupa'yı bu sene inşallah başarırız. Herkesten stadı tıklım tıklım doldurmasını ve Rizespor'a dua etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'BİZİM BÜTÜN OYUNCULARIMIZ KARDEŞİMİZ GİBİ'

Emirhan Topçu transferi ile ilgi soruyu cevaplayan Başkan Turgut konuşmasında şunları kaydetti;

"Emirhan bizim altyapımızdan yetişen çok değerli, sevdiğimiz, bu toprakların yetiştirmiş olduğu kaliteli bir evladımız. Biz bütün oyuncularımızı kardeşimiz gibi, bütün ekibimizi, bütün takımımızı, bütün yönetimimizi aile, kardeş gibi gördüğümüz için herkesin iyi olması bizi mutluluğumuzdur. Olması gereken doğru kriterlerde, doğru şartlar içerisinde herkesin en iyisi olmasını isteriz. Emirhan'ın da bu noktada Beşiktaş'a veya gideceği başka kulüplerde en iyi şekilde oynayıp, en başarılı olan oyunculardan biri olması bizi gururlandırır"(DHA)