Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligin 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Bitexen Antalyaspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LER
Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Varesanovic, Akintola, Olawoyin, Zeqiri, Minchev
Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Veysel, Bahadır, Güray, Kaluzinski, Van De Streek, Safuri, Saric, Larsson, Buksa
RİZESPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Rizespor - Antalyaspor maçı 14 Nisan Pazar günü saat 16.00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.