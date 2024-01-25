Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Rizespor - Trabzonspor arasında oynanan 22. hafta maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Rizespor - Trabzonspor maçı saat 20:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Rizespor: Gökhan, Mochi, Hojer, Emirhan, Taha, Shelvey, Mithat, Varesanovic, Benhur, Zeqiri, Gaich

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Berat, Visca, Bardhi, Fountas, Enis

EKSİKLER CAN SIKIYOR

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu Rize karşısında forma giyemiyor. Fırtına'da ayrıca Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı.