Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rizespor ve Kryvbas karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kryvbas - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kryvbas - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Kryvbas ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Kryvbas - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KRYVBAS - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kryvbas - Rizespor maçı 23 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.