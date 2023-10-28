Çaykur Rizespor taraftarı Filistin'e destek verdi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma için statta yerini alan binlerce Çaykur Rizespor taraftarı Türk ve Filistin bayrağı açarak İsrail'i protesto etti.

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2023- 19:19