Karşılaşmayı değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İki takım için de aslında zor koşullarda oynanan bir maçtı. Öncelikle yaklaşık 100 dakika böyle ortamda mücadele eden iki takım oyuncularını da kutlamak gerekiyor. Maça geldiğimiz zaman ilk yarı istediğimiz bütün şeyleri yaptık. Fenerbahçe'ye hatırladığım kadarıyla ilk yarı boyunca pozisyon da vermedik. Şuna dikkat etmemiz gerekiyordu; Fenerbahçe karşısında kazanacağımız toplar elimize geçen topları çabuk kaybetmemek, rakip kaleye taşımak, Fenerbahçe'yi geri döndürmek, bunlarda çokça başarılı olduk ve bizim adımıza ilk yarı planlarımızın tuttuğu bir ilk yarı olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

"KÖTÜ GOLLER YİYEREK MAALESEF MAĞLUP OLDUK"

Palut, ikinci yarıda Fenerbahçe'nin ikili forvete döndüğünü belirterek, "Biraz daha direkt toplarla pozisyona girmek istediler ama bunu görmeden daha orta sahadaki üstünlüğü 3'e 2 biz aldık, sayısal manada, bunu kullanma şansımız olmadan çok kötü bir gol yedik. 1-1'den sonra da oyun asla Fenerbahçe'ye dönmedi. Ama ayağımızdaki topu vererek, vuruş da çok net bir top değildi, kötü bir gol daha yedik. Son gol bizim için pahalı bir tecrübeydi. Bütün oyuncularımız ilerideyken bir top kaybı dönüşte gol yedik. Klasiktir, rakibimize üstünlüğü vermediğimiz bir oyun, çok iyi mücadele ettiğimiz bir oyun, istediklerimizin birçoğunu gerçekleştirebileceğimiz bir oyunda çok kötü goller yiyerek maalesef mağlup olduk. Bugünün dışında bir periyottur, kötü gidiyoruz, iyi sonuçlar alamıyoruz. Son iki maçtaki mücadelemiz disiplinimiz benim için geçerli fakat acilen puanlara kavuşmamız ve ligin seviyesinde olmayan hatalardan çok çabuk bir şekilde uzaklaşmamız gerekiyor. Öncelikle kendi oyuncularıma gösterdikleri mücadeleden, dediklerimi yapmaya çalıştıklarından dolayı kutluyorum, mağlup olsalar bile. Fenerbahçe'yi de bu koşullardaki galibiyetinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.