Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Arda Kardeşler düdük çalacak. Fenerbahçe'de 4 isim sarı kart sınırında bulunuyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rizespor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Rizespor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Rizespor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Fenerbahçe maçı 17 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

🍪SOĞUK KURABİYE TARİFİ İÇİN TIKLAYIN👈

LİGDE 44. RANDEVU

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 43 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 28 defa sahadan galip ayrılırken, mavi-yeşilliler ise 7 kez kazandı. 8 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 94 gol atarken, Rizespor 40 kez gol sevinci yaşadı. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabakayı sarı-lacivertliler 5-0'lık skorla kazandı.

KARADENİZ EKİBİNE KARŞI GALİBİYET SERİSİ

Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibine karşı 1'i Türkiye Kupası, 8'i lig olmak üzere üst üste 9 resmi müsabakada galibiyet elde etti. Rakibine karşı ligde son maçlarda kalesini gole kapatan Fenerbahçe, 3 maçta 15 gol kaydetti. Rizespor, Fenerbahçe'yi ligde son olarak Eylül 2018'de 3-0'lık skorla mağlup etti.

SARI-LACİVERTLİLER DEPLASMANDA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 12 maça çıktı. Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 34 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alıyor. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 27 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 9 lig maçında ise kalesini gole kapattı.

FENERBAHÇE'DE 4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de, Rizespor mücadelesi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ganalı defans oyuncu Alexander Djiku ile hücum oyuncuları Michy Batshuayi, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski sarı kart ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular maçta sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

İSMAİL KARTAL İLE İLHAN PALUT 3. KEZ RAKİP

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'de 3. kez rakip olacak. Geride kalan karşılaşmalarda Kartal, Fenerbahçe'nin başında iken; Palut ise Konyaspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırıyordu. İki müsabakadan da galip ayrılan taraf İsmail Kartal'ın takımları oldu.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Erdem Bayık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.