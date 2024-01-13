Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çaldı.
Maçta ev sahibi Çaykur rizespor'a 3 puanı getiren golü 54. dakikada Attila Mocsi kaydetti.
Maçtan 1-0 galip ayrılan Çaykur Rizespor, 32 puana ulaşarak ligin 5. sırasına yükseldi; Adana Demirspor ise 29 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor, 20 Ocak Cumartesi günü saat 16.00'da Alanyaspor deplasmanına çıkacak; Adana Demirspor ise aynı gün saat 19.00'da evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.