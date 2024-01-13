Rizespor 1-0 Adana Demirspor (Maç Sonucu ÖZET)

Trendyol Süper Lig 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'u tek golle mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 13.01.2024- 20:59 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024- 21:00