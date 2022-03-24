"BİTTİ DEMEDEN BİTMEYEN BİR TAKIM"

Portekiz Milli Takımı hakkında konuşan Portekizli oyuncu Gedson Fernandes, "Portekiz Milli Takımı'nı zaten dünyadaki herkes biliyor. Çok iyi oyuncuları var, milli takımdan çok ünlü oyuncular çıkmıştır. Her zaman birlikte oynamayı başarabilen, bitti demeden bitmeyen bir takım. Kötü gittiğini düşündüğünüz zaman bir anda maçı çevirebilecek kuvvette çok iyi oyuncuları olan bir takım. Böyle bir takım olduğu için de ben her zaman olumlu şeyler söylüyorum. Portekiz Milli Takımı'nın çok iyi bir takım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.