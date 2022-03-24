Çaykur Rizespor'da sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giyecek olan 23 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Portekiz-Türkiye maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Gedson Fernandes Portekiz-Türkiye maçı öncesi konuştu! "Futboldan anlamıyorlar"
Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda Beşiktaş'a katılacak olan Gedson Fernandes, açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde oynanacak Portekiz-Türkiye karşılaşmasını yorumladı. İşte Gedson Fernandes'in o açıklamaları... | Son dakika spor haberleri
Türkiye Milli Takımı'nı takip ettiğini söyleyen Portekizli oyuncu, "Hem olumlu yönde hem de olumsuz yönde büyük sürprizler yapabilen bir takım. Birçok maçı son dakikada çevirdiği oluyor. Kesin yeneceğini düşündüğünüz maçlarda bazen yenilebiliyor. Çok iyi takımda oynayan oyuncular var. Bir birliktelik de yakalandı. Buraya kadar getirdiler. Ben çok iyi bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah hak edenin kazanacağı bir maç olur" ifadelerini kullandı.
"PORTEKİZ BU MAÇIN FAVORİSİ"
Futbolun öngörülemez bir spor dalı olduğunu ifade eden Fernandes, "Favoriler her zaman kazanmıyorlar. Zaten bu maçta favorinin ilan edilmesi, favori için iyi bir şey değil. Evet, Portekiz bu maçın favorisi bunu herkes biliyor ama futbolun bu kadar sevilmesinin sebebi her zaman favorilerin kazanamaması. Görsel zevkinin çok üst seviyede olacağı düşündüğüm çok iyi bir maç olacak" dedi.