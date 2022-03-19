Hava kötü. saha kötü; tamam... Ama sahaya göre ve havaya göre mücadele edeceksin. Dün gece hangisi daha iyi yaptı bunları, Rizespor tabiki.. Rizespor hem sahayla hem de rakiple, kavga da etti, mücadele de etti ve sonunda kazandı. Tamam, Trabzonsporlu oyuncular Rizespor takımına göre daha kaliteli ama kalite ancak rakibin kadar mücadele edersen ortaya çıkar. Bunları yapamazsan mağlup olursun. Trabzonsporlu oyuncular herhalde, bu iş bitti artık dercesine, kar yağını da bahane ederek, biraz mücadele ettiler; o kadar... Böyle havalarda nasıl oynanır? Bir, topu yere indirmeyeceksin. İki, topu kendi ceza alanının uzağında oynayacaksın. Üç, kalecinle oynamayacaksın. Dört, orta sahadan defansa zorda kalmadıkça kolay kolay pas atmayacaksın. Bordo-mavililer bunların hepsini yaptılar ve sonunda da mağlup oldular. Maç Rizespor'un hakkıydı ve kazandılar. Abdullah Avcı, bu tip bir sahada Cornelius'u ilk 11'de neden kullanmadı anlamadım. Tamam, Djaniny iyi oyuncu ama bu sahada onu sonradan kullanmak lazım. Yeteneğine ve vücut şekline göre Cornelius oluna ilk 11'de başlamalıydı. Hakem verdiği penaltılarda haklıydı, maçı da kötü yönetmedi. Ama Rizespor'un attığı 3. golden önce, o uzun topta bir kambura yatma pozisyonu vardı, onu çözemedi. Zaten onu çözmesi için, futbolu çok iyi bilmesi gerekirdi. Zaten bu hakem onun-bunun torpiliyle burada duran bir hakem. Hakem olduğu için buralarda düdük çalmıyor. Hani söyleniyor ya, operasyonda (!) onun da ismi olması gerekirdi. Benim de bu konuda yorumum, net olarak evet! Rizespor son 100 metrede mücadele ediyor. Bu üç puan onlara hayat öpücüğü gibi geldi. Bir de alt taraftarı yangını körükledi. Bence iyi de oldu. Çünkü altta kopmalar kolay olursa, bu durum üst taraftaki mücadelelere de tesir edecektir. Rizespor dün akşam şunu söyledi: Ölmedim, düşmedim, ayaktayım; sonuna kadar varım!