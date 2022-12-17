Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Göztepe'ye 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısın da konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Maçtan dolayı üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Göztepe'yi tebrik ediyorum. Oyunla ilgili söyleyeceğim tek şey, duran toptan dolayı yediğimiz golden sonra bütün oyun disiplini koptu. Özellikle blokları çok açık bıraktık. Ondan da faydalandı Göztepe takımı ve kazandı. Mağlup durumdayken ilk defa böyle bir oyun disiplini bozukluğu yaşadık. Dolayısıyla son derece üzgünüz. Artık son maça konsantre olacağız. İnşallah kazanıp ilk yarıyı bitireceğiz. Duran toptan yedik. Duran toptan golü yemeseydik ve ondan sonra toparlanmamız gerekirdi. Biz oyun disiplinini kaybettiğimiz için Göztepe 1-0'dan sonra ataklarda etkiliydi. Oyun disiplinini bozmamız lazım. Oyun içinde bunlar oluyor" ifadelerini kullandı.
Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz: Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Göztepe'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadele sonrası Karadeniz temsilcisinin teknik direktörü Bülent Korkmaz, açıklamalarda bulundu ve "Kazanmamız gereken bir maçı kaybettik" dedi.
Rizespor Haberleri
Yayın Tarihi: 17.12.2022- 09:05