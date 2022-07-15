Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Hatayspor ile Rizespor Bolu kampında hazırlık maçı yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

2022-2023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Hatayspor ile Rizespor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Hatayspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Rizespor maçı 15 Temmuz Cuma günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.