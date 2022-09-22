Çaykur Rizespor'da Eren Albayrak, Gökhan Gönül ve Selim Ay kadro dışı bırakıldı!
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da radikal kararlar alındı. Karadeniz temsilcisinde kötü gidişatın ardından Eren Albayrak, Gökhan Gönül ve Selim Ay kadro dışı bırakıldı.
Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 22.09.2022- 16:31
Spor Toto 1. Lig ekibi Çaykur Rizespor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından radikal karar alındı.
Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda tecrübeli futbolcular Gökhan Gönül, Selim Ay ve Eren Albayrak kadro dışı bırakıldı.
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