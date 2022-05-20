Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Gaziantep ile Rizespor Süper Lig'in 38. mücadele edecek ve maçı Emre Kargın yönetecek. Süper Lig'in son haftasında yaşanacak Gaziantep - Rizespor karşılaşmasının yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki, Gaziantep - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Gaziantep - Rizespor maçının detayları...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 20.05.2022- 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022- 09:30