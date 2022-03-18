Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor 3-2'lik skorla kazandı.
Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren golleri, 59, 64 ve 90+4'te Joel Pohjanpalo kaydetti.
55. dakikada oyuna giren Pohjanpalo, kaydettiği gollerle Süper Lig tarihinde oyuna sonradan girip hat-trick yapan ilk yabancı oyuncu oldu.
ALEX DE SOUZA'DAN SONRA İLK
Joel Pohjanpalo ayrıca, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan bu yana bir Süper Lig maçında (Mayıs 2011 - Ankaragücü'ne karşı) üç penaltı golü atan ilk oyuncu oldu.