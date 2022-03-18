Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u sahasında 3-2'lik skorla deviren Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Korkmaz maçın ardından konuştu.

İşte o sözler:

Bu maç bizim kırılma maçımız olabilir. Yani zaten psikolojik olarak dip yapmış bir takım. Oradan takımı ayağa kaldırmak imkansız gibi olacaktı. Bu maç bizim için önemliydi. Kazanmak önemliydi. En önemlisi kazanmak için her şeyi yapmak. Bunu yapmazsanız kazanma şansınız olmaz.

Geldiğim günden beri ilk defa oyuncularımın yüzünde böyle bir kazanma isteği vardı. Bu bizim için bir başlangıç, bunun sonu inşallah iyi biter. Tabi ki, Süper Ligin lideri çok iyi bir takım. Çok yetenekli oyuncuları var. Onları Rize'de yenmek çok önemli.