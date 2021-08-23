23 Ağustos 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Gökhan Gönül'ün kardeşi olan Can Gönül'ü arkadaşları anlattı

İş arkadaşları Can Gönül’ü anlattı
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 Giriş Tarihi: 23.08.2021

Kocaeli'de yaşamını sürdüren Can Gönül isimli bir vatandaş, Fenerbahçe'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu öne sürmüştü. Bu gelişme sonrası deneyimli oyuncunun kardeşi olduğu ortaya çıkan Can Gönül'ü çalıştığı iş arkadaşları anlattı. İşte detaylar...

İzmit'te yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve futbol maçı izlediği sırada milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül'ün, yıllar önce birlikte çalıştığı Ahmet Torun, kendilerine kimsesiz olduğunu söylediğini anlattı. Torun, "2012 yılında Can bize başvurdu biz de kendisini işe aldık. Güzel bir insandı, çalışkandı. Oradan bir tanışıklığımız olmuştu daha sonra kendisini televizyonda gördük. Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu duyunca çok şaşırdık. O zamanlar yurtta kaldığını ve kimsesi olmadığını biliyorduk. 1 sene burada çalıştıktan sonra ayrıldı. O zamanlar ailesi olduğundan haberi yoktu, biz ailesini bulduğu için çok mutlu olduk inşallah kendisi için daha hayırlı olur" dedi.

"ASKERE GİDECEĞİNİ SÖYLEYEREK AYRILDI"

Yaklaşık bir yıl çalıştıktan sonra askere gitmek için işten ayrıldığını belirten iş arkadaşı Zafer Günay ise, "Can kardeşimiz buraya gelerek iş aradığını söyledi. Biz de kendisiyle oturup konuştuk. Bize yetiştirme yurdundan ayrılacağını söylemişti. Kendisine sahip çıktık, 2012 yılında yaklaşık bir sene beraber çalıştık. Birbirimize destek olduk. Kendisini televizyonda görünce çok şaşırdık, çok sevindik. Bir ailesi olduğunu öğrenmiş. Askere gideceğini söyleyerek buradaki işinden ayrıldı. Çalışkan biriydi, bize çok yardımcı oldu, hep beraber ağabey kardeş gibi çalıştık daha sonra da buradan ayrıldı"

Flaş iddia! Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğunu söyledi haberin devamı

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