Alanyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor sahasında Rizespor'u konuk edecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Alanyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 31. haftasında heyecan devam ediyor. Alanyaspor ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Alanyaspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ALANYASPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Alanyaspor - Rizespor maçı 3 Nisan Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.