Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Rizepspor, Giresunspor'u konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak olan kritik müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Rizespor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rizespor - Giresunspor maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

RİZESPOR - GİRESUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Ponck, Eren, Gedson, Phiri, Boyd, Mendes, Yusuf, Pohjanpalo

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Perez, Behich, Flavio, Chiquinho, Serginho, Muhammed, Diabate, Umut