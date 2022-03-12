Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa sahasında Rizespor'u konuk edecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Sarper Barış Saka yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kasımpaşa - Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Kasımpaşa ile Rizespor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Rizespor maçı 12 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

KASIMPAŞA - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Tarkan, Evren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Ouanes, Muleka

Çaykur Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Selim, Cemali, Gedson, Baiano, Boyd, Boldrin, Yusuf, Pohjanpalo