Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden Gedson Fernandes de ilk 11'de başladı. Portekizli futbolcu eski takımına 8. dakikada çok şık bir gol attı.

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Karadeniz ekibinin yeni transferlerinden Gedson Fernandes de ilk 11'de başladı. Portekizli futbolcu eski takımına 8. dakikada çok şık bir gol attı.

Bu gol aynı zamanda 23 yaşındaki orta sahanın Süper Lig kariyerindeki ilk golü oldu.

MAÇ ÖNCESİ ISLIKLANMIŞTI

Devre arasında Beşiktaş'ın yolunu tutan ve oradan da Rizespor'a kiralanan Gedson Fernandes, mücadele öncesinde sarı kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklanmıştı.