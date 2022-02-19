Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Hamzaoğlu, Karadeniz ekibinde görevinden istifa etti. İşte detaylar...

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı. Hamzaoğlu, Karadeniz ekibinde görevinden istifa etti. İşte detaylar...

Hamzaoğlu, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" dedi.



Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında dün akşam Ç.Rizespor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup olmuştu. Bu yenilginin ardından Karadeniz ekibinin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, yönetime istifasını sundu. Konuya ilişkin İhlas Haber Ajansı'na konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "Beraber oturup konuştuk. Karşılıklı bir karar verdik ve yolları ayırdık" ifadelerini kullandı.



Hamza Hamzaoğlu, Rizespor'un başında çıktığı 20 lig maçında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı.

Rizespor'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshi gerçekleşmiştir. "

"Sayın Hamza Hamzaoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."