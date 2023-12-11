Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Mücadele karşılıklı gollerler 1-1 sona erdi
MKE Ankaragücü'nün golünü 14. dakikada Morutan kaydetti.
Çaykur Rizespor'da ise sahneye 90+7. dakikada Gaich çıktı.
Ev sahibi takımın yıldız ismi Ali Sowe, 50. dakikada kırmızı kart gördü.
Misafir takımda ise 90+5. dakikada Emirhan Topçu kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından MKE Ankaragücü ligde 18 puana yükseldi.
Çaykur Rizespor ise puanın 22'ye çıkardı.