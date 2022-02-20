Çaykur Rizespor Bülent Korkmaz ile anlaştı!

Çaykur Rizespor Bülent Korkmaz ile anlaştı!

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile sözleşme imzalandığını açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan duyuruda, Korkmaz ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2022- 18:24 Güncelleme Tarihi: 20.02.2022- 18:29