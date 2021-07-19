19 Temmuz 2021, Pazartesi

RİZESPOR

Son dakika transfer haberi: Çaykur Rizespor Bryan Dabo'yu kadrosuna kattığını duyurdu!

Rizespor transferi resmen açıkladı!
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 19.07.2021

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Bryan Dabo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Karadeniz kulübü 29 yaşındaki orta sahanın transferini sosyal medya hesabından bir video ile duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Burkina Fasolu orta saha Bryan Dabo'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Rize ekibi transferi sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

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