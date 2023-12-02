Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor.
Ligde 14. hafta maçında Çaykur Rizespor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip oynanan mücadele 3-2 kazandı.
Karşılaşmada gol perdesini 6. dakikada RAMS Başakşehir'den Piatek açtı.
Ardından 12. dakikada sahneye Çaykur Rizespor'dan Olawoyin çıktı ve skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 17. dakikasında bu kez Çaykur Rizespor'dan Varesanovic skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
Maçın 45+2. dakikasında RAMS Başakşehir'den Opoku skoru 2-2'ye getiren golü atan isim oldu.
90+2'de Ibrahim Olawoyin'in attığı golle, Rizespor 3-2 öne geçti ve mücadele böyle sona erdi.
Karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor, puanını 21 e yükselterek 7. sırada yer aldı.
RAMS Başakşehir ise 12 puanla 17. sırada bulunuyor.