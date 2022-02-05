Çaykur Rizespor yıldız oyuncusu Remy ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2021-22 sezonunda renklerine bağladığı yıldız futbolcu Loic Remy ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıkladı.
Yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
📌 Futbol Kamuoyuna Duyurulur— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) February 5, 2022
Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiştir.
🔗 https://t.co/kCdZfjy1uS pic.twitter.com/5i6Fy5IfyN