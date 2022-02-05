Çaykur Rizespor Loic Remy ile yollarını ayırdı!

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yıldız futbolcusu Loic Remy ile yollarını ayırdığını açıkladı. Karadeniz ekibinden yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 15:39 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 15:50