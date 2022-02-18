Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Rizespor sahasında Başakşehir'i konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbul Başakşehir FK Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2022- 09:58