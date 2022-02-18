Çaykur Rizespor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Süper Lig'in 26. haftasında heyecan devam ediyor. Çaykur Rizespor - Başakşehir kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
ÇAYKUR RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Çaykur Rizespor - Başakşehir maçı 18 Şubat Cuma günü saat 20:00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.
RİZESPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Rizespor: Tarık, Gökhan, Holmen, Selim, Eren, Fabricio, Gedson Fernandes, Alper, Bolasie, Boyd, Cisse
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Epureanu, Youssouf, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Pizzi, Serdar, Trezeguet, Okaka