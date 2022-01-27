Rizespor Eren Albayrak ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı
Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Eren Albayrak ile 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Çaykur Rizespor’umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Rizespor Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 17:33 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022- 17:36
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Eren Albayrak'ı renklerine bağladı. İstanbul'da Başkan Yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı" ifadeleri kullanıldı.