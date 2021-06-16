16 Haziran 2021, Çarşamba

RİZESPOR

Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor Samudio ile yollarını ayırdı

Çaykur Rizespor'da Samudio ayrıldı
RİZESPOR
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2021 Giriş Tarihi: 16.06.2021

Son dakika spor haberleri: Kulübü, sözleşmesi sona eren hücum oyuncusu ’ya teşekkür ederek oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Segovia'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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