Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor Samudio ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri: Çaykur Rizespor Kulübü, sözleşmesi sona eren hücum oyuncusu Braian Jose Samudio’ya teşekkür ederek oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "2020-2021 sezon sonu itibariyle sözleşmesi sona eren profesyonel oyuncumuz Braian Jose Samudio Segovia'ya kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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