22 Aralık 2021, Çarşamba

RİZESPOR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: “10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu”

Hamzaoğlu: “10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu”
RİZESPOR
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Giriş Tarihi: 22.12.2021

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu açıklamalarda bulundu. Hamzaoğlu, “10 kişi kalmasaydık skor farklı olurdu” dedi. İşte o sözler...

DG Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Ç Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, "Maçta 10 kişi kaldık. Kalmasaydık belki farklı bir oyun olabilirdi. İkinci yarıda daha farklı bir oyun çıkartabilirdik ama 10 kişi kalmış olmamıza rağmen maçın başından sonuna kadar takımım iyi mücadele etti" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1 eşitlikle ayrılan Rizespor'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Hamzaoğlu, "Bugün zor bir deplasmandan iyi bir puan aldık. Aslında buraya kazanmak için geldik ama buradan alacağımız bir beraberliğinde bizim için ne kadar önemli olduğunun farkındaydık. Maçta 10 kişi kaldık. Kalmasaydık belki farklı bir oyun olabilirdi. İkinci yarıda daha farklı bir oyun çıkartabilirdik ama 10 kişi kalmış olmamıza rağmen maçın başından sonuna kadar takımım iyi mücadele etti. Mücadele etmeden puan alamazsınız, buruda başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivaspor'a da başarılar diliyorum."

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